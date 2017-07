Jawbone starebbe per dichiarare fallimento, annuncio imminente

, una delle aziende che ha aperto le porte al mercato dei fitness tracker, sarebbe ormai prossima al fallimento. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Information, la società, che ha toccato il punto più alto con una valutazione complessiva di 3 miliardi di Dollari, sarebbe nel bel mezzo di una procedura di liquidazione.

Il marchio, però, non sarà cancellato e l’amministratore delegato Hosain Rahman avrebbe cominciato una nuova avventura chiamata Jawbone Health Club, che “si concentrerà sui servizi hardware e software per la salute”.

Questa nuova compagnia fornirà assistenza clienti per i fitness tracce e prodotti audio targati Jawbone, in modo tale da non abbandonare completamente i clienti che sono in possesso di un device.

L’azienda, però, interpellata sulla questione, si è rifiutata di commentare, ma i segnali sono molti, e secondo molti l’annuncio del fallimento sarebbe ormai prossimo.