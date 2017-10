Jeff Bezos inaugura un nuovo parco eolico in Texas

, CEO e fondatore di, ha pubblicato su Twitter un video che mostra la sua personale inaugurazione del nuovo parco eolico di Amazon.

Il fondatore di Amazon ha scelto un modo molto particolare per inaugurare il nuovo parco eolico di Amazon. Il parco in questione si chiama Amazon Wind Farm e si trova in Texas, conta oltre 100 turbine alte quasi 100 metri ed è in grado di produrre 1 milione di megawattora all’anno alimentando con energia pulita circa 330.000 case. Negli ultimi anni Amazon ha costruito 18 parchi eolici e solari negli Stati Uniti e ne ha in programma altri 35.

Nel video pubblicato su Twitter, possiamo vedere Jeff Bezos che si trova sulla cima di una turbina eolica, a 100 metri di altezza, con una bottiglia di champagne che ha poi spaccato per festeggiare. Bezos sembra averci preso gusto ad apparire in foto in contesti o in atteggiamenti da vero duro, di recente infatti è diventata popolare una foto che sembra ritrarlo in ottima forma