Jeff Bezos venderà Amazon per finanziare Blue Origin

L’amministratore delegato di, ha annunciato che venderà 1 miliardo di Dollari di azioniall’anno allo scopo di finanziare la sua società specializzata in turismo spaziale

Bezos, per chi non lo sapesse, è la seconda persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 78 miliardi di Dollari, dietro solo a Bill Gates, ed ha a disposizione tutte le risorse necessarie per rendere Blue Origin un serio concorrente di SpaceX di Elon Musk, un’altra compagnia che sta puntando massicciamente sul turismo spaziale.

Bezos è intervenuto al 33esimo simposio annuale sullo Spazio a Colorado Springs, nel corso del quale ha illustrato i suoi piani per il futuro di Blue Origin. Gli ingegneri, infatti, prevedono di rendere completamente riutilizzabile il veicolo New Shepard entro il 2018.

Il piano è quello di consentire ai passeggeri di pagare per effettuare un viaggio nello spazio, ma le ambizioni di Blue Origin sono molto più importanti. La compagnia sta lavorando per sviluppare un veicolo ancora più grande, battezzato New Glenn, che includerà sette motori.