John McAfee presenta il proprio smartphone Android super sicuro

Interessante progetto annunciato da. SI tratta di uno smartphone basato sue super-sicuro, che è stato etichettato dallo stesso come “il primo smartphone Android al mondo privato”.

Il sistema operativo, ovviamente basato su Android, sarà proprietario, ed includerà una vasta gamma di funzioni (sia hardware che software) volte a salvaguardare la privacy degli utenti, i quali potranno disattivare velocemente, attraverso dei pulsanti fisici, la connessione dati, la localizzazione GPS, i vari sensori presenti nello smartphone, la fotocamera, la rete WiFi ed addirittura gli slot per le SIM.

Il famoso programmatore ha affermato che il suo smartphone, che al momento però ancora non ha un nome, si prepone l’obiettivo di eliminare qualsiasi rischio di intercettazione e tracciabilità, e non potrà essere in alcun modo spiato.

Al momento non sono note le specifiche tecniche, che saranno svelate solo in sede di presentazione ufficiale, ma il prezzo dovrebbe essere di 1.100 Dollari. John McAfee sta anche vendendo dei buoni per lo smartphone sul proprio sito web ufficiale, da 199 Dollari l’uno.

Questi daranno agli utenti che l’acquisteranno il diritto di essere tra i primi ad acquisire lo smartphone.