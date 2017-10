Jony Ive: iPhone X apre un nuovo capitolo nel design degli smartphone

Quando mancano ormai poche settimane al lancio di, i vari dirigenti ed esponenti del gigante di Cupertino si stanno dando da fare per promuovere quanto più possibile l’atteso evento del prossimo novembre., il capo del design di, si è ovviamente soffermato sulla progettazione del cellulare.

Nel corso di un’intervista rilasciata di recente, Ive ha affermato che l’iPhone X aprirà un nuovo capitolo nel campo del design, ma ha anche rivelato che Apple ha “altre idee altrettanto rivoluzionarie” per le prossime generazioni del Melafonino, senza ovviamente svelare ulteriori informazioni a riguardo.

Secondo Ive, la forma dei futuri smartphone non deve essere dettata per forza dalle proprie funzioni, il che lascia presagire un’ulteriore evoluzione nel design di iPhone X. Secondo gli ultimi rumor, infatti, lo smartphone che il gigante di Cupertino lancerà il prossimo anno nei negozi, sarà caratterizzato da una scocca frontale Full Screen, senza la tanto discussa e criticata lunetta superiore in cui è presente la fotocamera Face ID.