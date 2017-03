Kantar: Windows Phone si avvia verso la scomparsa dal mercato

ha rilasciato gli ultimi dati relativi alla diffusione dei vari sistemi operativi mobile. Come ampiamente accaduto negli ultimi anni,edcontinuano ad essere i sistemi operativi più diffusi, ma ciò che è interessante è la posizione di

Nel comunicato, infatti, Kantar afferma che “è chiaro che da questo momento in poi ci saranno solo due ecosistemi per smartphone, ovvero iOS ed Android, il che vuol dire che i produttori dovranno scegliere tra questi due”.

Sembrano essere definitivamente scomparsi Windows Phone e BlackBerry 10, con il primo che rappresenta appena l’1,3% delle vendite negli Stati Uniti, la metà rispetto all’anno precedente.

E’ Android il sistema operativo più diffuso, ed è ancora in crescita in tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti, mentre iOS è in aumento in tutto il mondo, soprattutto in Giappone, Spagna e Cina.

Il mercato statunitense continua ad essere dominato da Apple e Samsung, che insieme rappresentano il 70% degli acquisti, con LG terzo produttore all’11%, anche se secondo i ricercatori “il G6 è improbabile che abbia un impatto significativo sulla quota del produttore”. Android è ancora l’OS più popolare in Asia, con la quota di mercato che è aumentata del 9,3% in un anno.

Interessante anche quanto riguarda i prossimi smartphone Nokia, che secondo gli stessi avranno un buon riscontro in Europa, in cui il marchio è ancora molto popolare.

Windows Phone è molto popolare nel Vecchio Continente, soprattutto in Italia in cui ha una quota di mercato del 4,4%, mentre BalackBerry OS e BlackBerry 10 detengono una percentuale esigua.

Nella Cina urbana lo smartphone più venduto sembra essere l’iPhone 7 di Apple, ma nella regione il più grande produttore resta Huawei, seguito da merchi locali come Xiaomi, Oppo e Vivo.