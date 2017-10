Kaspersky: operazione trasparenza per riacquistare la fiducia dopo il Russiagate

La società russa di sicurezza informatica, dopo le accuse di aver favorito lo spionaggio russo ai danni degli USA, sottoporrà il suo codice sorgente a unindipendente.

Kaspersky Lab è stata accusata di aver favorito lo spionaggio di Mosca ai danni degli Stati Uniti permettendo ai suoi hacker di infiltrarsi tramite i suoi antivirus. L’azienda ora si ritrova a dover riconquistare la fiducia di utenti e istituzioni. Kaspersky afferma che non ci siano prove di questo utilizzo illecito dei suoi software, ma ha comunque voluto lanciare una “Global Transparency Initiative” basata su tre punti fermi. Come prima cosa, al controllo del codice sorgente previsto per il primo trimestre del 2018 verrà affiancato un ulteriore esame da parte di un ente indipendente. Quest’ultimo si occuperà di valutare anche le modalità di analisi aggiuntive sulla protezione dei dati.

Entro il 2020 verranno inoltre realizzati dei “Centri per la trasparenza” in Asia, Europa e Stati Uniti per raccogliere le segnalazioni sul tema della sicurezza da parte di clienti, partner e governi. Infine, Kaspersky ha aumentato a 100.000 dollari il premio per chi troverà bug e vulnerabilità nei suoi antivirus.