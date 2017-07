Kaspersky rilascia l'antivirus gratuito, senza pubblicità!

Dopo un anno e mezzo di test in alcune regioni, tra cui Russia, Ucraina, Bielorussia, Cina e paesi nordici,ha finalmente lanciato il proprio antivirus gratuito a livello mondiale.

Si tratta, come detto, di un antivirus gratis che non dispone di VPN, controlli parentali per genitori e protezione per i pagamento, ma include comunque tutte le caratteristiche essenziali e necessarie per proteggere i PC. E’ infatti possibile eseguire una scansione dei file o dei messaggi di posta elettronica, ed attivare la protezione durante la navigazione web, ma anche mettere in quarantena i malware che infettano il sistema.

L’azienda, in occasione del lancio, ha sottolineato che il software non sarà colmo di annunci pubblicitari, come gli altri antivirus gratuiti, in quanto monetizzerà utilizzando i dati raccolti dallo stesso antivirus, che li invierà ad un meccanismo di deep learning. Inizialmente l’antivirus sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, e la maggior parte dei paesi dell’area Asia-Pacifica, ma arriverà in Italia prossimamente, come mostrato dalla cartina presente in calce.