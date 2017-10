Kena lancia Digital X: 1000 minuti e 10 gigabyte a 9,99 Euro!

Altra interessante promozione lanciata da Kena Mobile , l’operatore virtuale di TIM, che oggi ha ufficializzato una nuova offerta col tentativo di accaparrarsi nuovi clienti, in particolare coloro che non hanno molte esigenze a livello tecnico.

Si chiama Digital X, ed è indirizzata a tutti quegli utenti che hanno intenzione di effettuare la portabilità.

La particolarità è rappresentata che, senza alcun costo di attivazione, ma pagando 20 Euro (5 Euro per il costo della SIM, 9,99 Euro per la promozione e 5,01 Euro di credito residuo), Digital X offre 1000 minuti e 10 gigabyte di internet in 3G a 9,99 Euro al mese.

L’offerta è attivabile fino al prossimo 31 Dicembre tramite il sito internet, i negozi autorizzati sparsi nella nostra nazione o, in alternativa, attraverso il numero gratuito 181.

Per la tariffazione degli SMS e dei minuti e dati eccedenti le soglie comprese nell’Offerta si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web dell’operatore.