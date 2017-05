Kena lancia la promozione "Kena Facile", a soli 1,99 Euro!

, l’operatore virtuale di TIM che è disponibile dallo scorso mese nel nostro paese, ha annunciato il lancio di una nuova, interessante promozione per tutti coloro che non hanno particolare esigenze da mobile.

Si chiama Kena Facile e, a 1,99 Euro ogni 30 giorni, offre 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri e 200 megabyte di navigazione in 3G ogni 30 giorni.

L’offerta è attivabile solo per coloro che passeranno a Kena Mobile da Wind, Tre, Lyca Mobile, Poste Mobile e Fastweb, ed offre anche chiamate senza scatto alla risposta e secondi effettivi. Inoltre, coloro che hanno esigenze particolari, possono arricchirla con le varie opzioni aggiuntive.

Il costo di attivazione è di 9 Euro. L’attivazione, oltre che online, può essere effettuata anche attraverso i vari negozi autorizzati targati Kena Mobile e chiamando il numero gratuito 181. Per maggiori informazioni vi rimandiamo come sempre al sito web ufficiale della promozione, contenente tutte le condizioni.