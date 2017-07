Kena lancia Digital Summer Edition: a 7 giga, 700 minuti e 50 SMS a 9,99 Euro

Altra interessante promozione lanciata da, l’operatore virtuale controllato da TIM, che ha annunciato il lancio di una Summer Edition della già apprezzata ed ampiamente utilizzata

Questa nuova variante si rinnova ogni 30 giorni, e ad un costo di 9,99 Euro offrirà 700 minuti di chiamate verso tutti i numeri, sia fissi che mobili, 50 SMS e ben 7 gigabyte di traffico dati in 3G.

Proprio come la versione disponibile per tutto l’anno, anche la Digital Summer Edition non prevede alcuno scatto alla risposta, ed i minuti sono effettivi in quanto tariffati a secondi.

L’offerta, attivabile senza alcun costo aggiuntivo, potrà essere sottoscritta direttamente dal sito web ufficiale di Kena, chiamando il 181 o, in alternativa in uno dei Kena Point o Kena Store sparsi in tutto il territorio italiano.

Attraverso questa proposta, l'operatore a basso costo mostra ancora una volta le proprie intenzioni di accaparrarsi quanti più utenti possibili.