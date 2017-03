Kena Mobile arriva in Italia: ecco le offerte

Come ampiamente preannunciato qualche giorno fa,ha ufficialmente lanciato in Italia, l’operatore telefonico low cost che si rivolge a quella fascia di mercato che non ha particolari esigenze di velocità per la connessione e necessita dei servizi essenziali.

Al momento nel nostro paese sono attive tre promozioni, che a differenza di quelle degli operatori telefonici “tradizionali”, si rinnovano ogni 30 giorni e non quattro settimane. Kena Voce offre, a 3,99 Euro al mese, 1000 minuti verso tutti, mentre Kena Internet allo stesso prezzo 4 gigabyte di navigazione internet in 3G.

L’offerta più importante è rappresentata da Kena Digital, che a 9,99 Euro include 600 minuti, 100 SMS e 6 gigabyte di internet, ovviamente sempre in 3G.

Tra le varie opzioni attuabili segnaliamo l’opzione “100 Minuti” che a 2,99 Euro ogni 30 giorni permetterà di chiamare per 100 minuti tutti i numeri fissi e mobili. La portabilità può essere effettuata solo presso i negozi che hanno scelto di diventare partner di Kena Mobile. La lista completa è consultabile a questo indirizzo.