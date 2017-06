Kena Mobile lancia Kena Comoda: 300 minuti e 3 giga a 4,99 Euro

Tornano le offerte di Kena Mobile , l’operatore low cost controllato da TIM che negli ultimi tempi ha portato sul mercato offerte estremamente interessanti a prezzi vantaggiosi.

La promozione di cui vi parliamo oggi è Kena Comoda, ed è disponibile da qualche ora. Questa comprende minuti per le chiamate e gigabyte di internet per navigare in mobilità. Nella fattispecie, Kena Comoda a soli 4,99 Euro al mese offre 300 minuti verso numeri fissi e mobili presenti sul territorio nazionale, e ben 3 gigabyte di internet.

Altrettanto interessante è il fatto che il canone viene pagato ogni 30 giorni e non si rinnova ogni 4 settimane, come succede per le offerte degli altri operatori, e costa 1 Euro in meno rispetto al prezzo di listino (5,99 Euro).

La promozione sarà disponibile fino al prossimo 10 Luglio, e non è riservata solo a coloro che effettueranno la portabilità da altri operatori, ma anche per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una nuova SIM.