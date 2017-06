Kena mobile lancia l'offerta Kena Free: 400 minuti/SMS ed 8 gb a 6,99 Euro

Altra interessante offerta lanciata da Kena Mobile , l’operatore virtuale di, che oggi annuncia. Si tratta di una promozione precedentemente attiva fino al 31 maggio ma che è stata prorogata a tempo indeterminato.

L’offerta è rivolta a tutti gli utenti che hanno intenzione di effettuare la portabilità da Wind, 3 Italia, PosteMobile e Lycamobile, ed include, a 6,99 Euro ogni 30 giorni, 400 minuti di chiamate verso tutti i numeri, 400 SMS ed 8 gigabyte di traffico web.

Il rinnovo è automatico, e non è previsto alcun costo di attivazione, ma attenzione: al corriere che effettuerà la consegna della scheda SIM bisognerà dare 15 Euro per la portabilità. L’iter è lo stesso degli altri operatori ed è previsto anche il trasferimento del credito residuo sulla vecchia scheda.

L’offerta può essere attivata presso tutti i punti vendita Kena Mobile o, in alternativa, chiamando il 181. La modalità hotspot non comporta alcun costo aggiuntivo.