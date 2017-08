Kena Mobile lancia Voce Special Summer a 3,99 Euro

Altra, interessantissima promozione lanciata da, l’operatore virtuale controllato dache negli ultimi tempi ha scosso il mercato low cost. Attraverso i propri canali social, i gestori hanno annunciato che gli utenti potranno attivare la nuova promo

In questo modo gli utenti avranno in omaggio anche 50 SMS per i primi tre mesi pagando anticipatamente tre canoni da 3,99 Euro ciascuno, per un totale di circa 12 Euro.

Il pacchetto completo include 1000 minuti di chiamate verso tutti con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta ed, appunto, 50 SMS ogni mese per i primi tre mesi, dopo di che pagato 3,99 Euro al mese saranno offerti solo 1000 minuti di telefonate che saranno azzerati ogni 30 giorni.

L'opzione può essere attivata attraverso i vari negozi Kena sparsi in tutta Italia o telefonicamente tramite il numero dedicato.

E’ doveroso sottolineare che, gli SMS e minuti non utilizzati non sono cumulabili per i mesi successivi.