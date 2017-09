KFC in Cina consente di pagare..sorridendo, i dettagli

ha lanciato in Cina un nuovo modo per pagare da: sorridendo. Al momento questo nuovo sistema di pagamento attraverso la scansione del viso è disponibile solo presso lo store di Hangzhou.

L’azienda che ha sviluppato a tecnologia è controllata da Alibaba, ed ha affermato che la scansione del sorriso avviene in uno o due secondi attraverso una macchina fotografica in 3D ed un algoritmo di rilevamento per verificare l’identità della persona che paga. Inoltre, gli utenti devono anche inserire il numero di cellulare per prevenire eventuali frodi. Una versione beta di questa tecnologia era stata introdotta dal fondatore di Alibaba, Jack Ma, nel 2015.

Secondo Ant Financial, ovvero la società che ha sviluppato la tecnologia, l’algoritmo è in grado di rilevare le ombre ed altre caratteristiche verifica l’identità della persona attraverso il riconoscimento delle ombre per evitare che venga falsificato il tutto, ad esempio attraverso una fotografia. Proprio il riconoscimento delle ombre garantirà che la persona sia davvero in piedi davanti alla macchinetta.