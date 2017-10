KGI: gli iPad Pro del 2018 saranno dotati del Face ID

Secondo un altro report diffuso dal famoso analista di, i prossimi iPad Pro previsti per il 2018 saranno dotati del Face ID come sistema di sblocco, andando a sostituire il Touch ID esattamente come è accaduto per iPhone X.

A settembre Apple ha presentato il nuovo iPhone X. Una tra le novità che più ha fatto discutere è l’innovativo sistema di riconoscimento facciale chiamato Face ID. Grazie alla combinazione di più sensori e all'ottima implementazione software, la nuova tecnologia di Apple garantisce un elevata efficienza di riconoscimento, superiore pure al Touch ID.

In un recente report di Ming-Chi Kuo di KGI, Apple è decisa ad introdurre questo sistema di sblocco anche sui prossimi iPad Pro previsti per il 2018. Il Face ID andrà a sostituire il Touch ID anche sugli iPad rimanendo però un esclusiva dei modelli Pro.

L'iPhone X, il primo prodotto di Apple con una fotocamera TrueDepth per Face ID, uscirà ufficialmente il 3 novembre. Non è chiaro quando l'azienda intenda introdurre i nuovi modelli di iPad Pro, ma i nuovi dispositivi potrebbero arrivare nella prima metà del 2018. L'iPad Pro è stato aggiornato l'ultima volta nel Giugno del 2017, introducendo un nuovo modello da 10,5 pollici.