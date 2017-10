KGI: La telecamera TrueDepth ha dato ad Apple 2 anni e mezzo di vantaggio

Secondo l’analista di, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple la fotocamera TrueDepth che il gigante di Cupertino ha montato nell’, ha dato alla Mela due anni e mezzo di vantaggio sui concorrenti Android.

Kuo, infatti, rispetto alla relazione rilasciata in precedenza, secondo cui i concorrenti Android non avrebbero recuperato lo svantaggio in meno di 1-2 anni, ha aumentato tale stima, affermando che dopo un’attenta analisi del chip, e dopo aver osservato alcune dimostrazioni tecniche, i concorrenti necessiteranno di più tempo per recuperare lo svantaggio.

La fotocamera TrueDepth, infatti, darà ad Apple un solido vantaggio per tutto il 2018 e 2019, secondo l’analista, che ha rivisto verso l’alto le prospettive di crescita per l’iPhone nel mercato di fascia alta, nonostante la scarsa disponibilità iniziale dell’iPhone X nella fase iniziale della vendita.

Il sistema di telecamera, come noto, è integrato con il sistema Face ID che ha sostituito il Touch ID, introducendo il riconoscimento facciale.