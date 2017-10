KRACK: Amazon sta esaminando i dispositivi vulnerabili

Alla folta schiera di produttori che si stanno muovendo per valutare l’impatto della vulnerabilitàriscontrata nelle protocollo di sicurezza WPA2 delle reti WiFi, si è aggiunta anche

Il gigante degli e-commerce, infatti, non è attivo solo nel settore delle vendite online, ma anche in quello hardware, avendo prodotto dispositivi come gli altoparlanti intelligenti della gamma Echo, i tablet ed e-reader Kindle ed il set-top-box Fire TV.

Tutti, quindi, potenzialmente a rischio di attacchi esterni, che potrebbero permettere ai malviventi informatici di intercettare i dati ed iniettare codice malevolo.

Amazon, però, almeno al momento non vuole gettare benzina sul fuoco ed ha assunto una posizione molto tranquilla.

Un portavoce, infatti, parlando con CNET, ha affermato che gli ingegneri “stanno studiando quale dei nostri dispositivi potrebbero essere soggetti a questa vulnerabilità” ed, appena finita la fase di revisione, procederanno al rilascio dell’eventuale patch.