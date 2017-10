Kuo: gli iPhone del 2018 includeranno molte feature di iPhone X

Sin dalla presentazione del nuovo, alcuni analisti di Wall Street hanno sostenuto che il nuovo cellulare della compagnia di Cupertino porterà ad un massiccio aggiornamento dei dispositivi da parte degli utenti.

Un nuovo rapporto pubblicato dall’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, riferisce che il così detto “supercycle” non raggiungerà la piena operatività fino al 2018, a causa di molteplici fattori, tra cui i problemi di produzione della fotocamera TrueDepth, che sta rallentando la produzione del cellulare.

Kuo ritiene inoltre che i nuovi modelli di iPhone lanciati nel 2018 potranno godere di un periodo di vendita più lungo rispetto a quello del 2017, e che la lineup del prossimo anno rischia di conservare molte delle feature dell’iPhone X.

Ciò si traduce, ovviamente, in un ciclo di vita più lungo per il cellulare che verrà lanciato nel 2018.

“Il mercato si riferisce generalmente al 2017 come il periodo del così detto supercycle per l’iPhone, ma crediamo che la maggior parte degli acquisti avverrà nel 2018 per i seguenti motivi: problemi di produzione per la fotocamera TrueDepth, e per i nuovi modelli che saranno lanciati nel 2018, i quali potranno godere di periodi di vendita più lunghi rispetto a quelli del 2017. Inoltre, a ciò aggiungiamo anche il fatto che gli stessi iPhone che saranno disponibili nel 2018 includeranno molte delle funzioni di iPhone X, mixate a caratteristiche che li renderanno più competitivi sul mercato. Stimiamo che, per il 2017, le spedizioni di iPhone X toccheranno quota 210-220 milioni di unità, che dovrebbero raggiungere 245-255 milioni nel 2018” si legge nel rapporto.

Kuo, inoltre, sostiene che i problemi di produzione di iPhone X saranno risolti nel corso del quarto trimestre dell’anno, e che già nella prima metà del 2018 il cellulare potrà essere acquistato con tempi di attesa relativamente bassi rispetto a quelli iniziali. Chiaramente però si tratta di semplici stime.