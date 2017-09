Kuo: la richiesta per l'iPhone X cannibalizzerà le vendite di iPhone 8

L’analista di, nella nota per gli investitori rilasciata nella serata di ieri, ha fatto il punto sulle vendite die dell, che sarà disponibile nei negozi solo il prossimo inverno.

Secondo lo stesso, il telefono di fascia alta con riconoscimento facciale, cannibalizzerà i pre-ordini dell’iPhone 8. Kuo, come molti altri esperti del settore, ritiene che questo fenomeno si verificherà in quanto molti sono in attesa dell’iPhone X, e ciò è confermato anche dal fatto che, a pochi giorni dall’apertura dei pre-ordini, gli iPhone 8 ed iPhone 8 Plus sono ampiamente disponibili sul sito web ufficiale del gigante di Cupertino, con consegne stimate per il prossimo 22 Settembre (la data di lancio a livello mondiale del dispositivo) ed alcuni pacchi addirittura già partiti.

Il motivo è molto semplice: nonostante il prezzo elevato (negli USA si parte da 999 Dollari), le persone sono attratte dalle nuove tecnologie incluse, che cannibalizzeranno le vendite dell’iPhone 8. E' anche questo il motivo per cui Apple ha distanziato le date di lancio, in quanto è perfettamente a conoscenza del fatto che l’iPhone 8 altro non è che un iPhone 7S.

La disponibilità iniziale dell’iPhone X, però, potrebbe essere molto limitata.