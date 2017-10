L'AGCOM chiede multe più salate per la tariffazione a 28 giorni

, commissario, è stato intervistato da Repubblica ed ha discusso anche di uno degli argomenti che stanno più a cuore agli utenti: la tariffazione a 28 giorni da parte degli operatori telefonici.

Posteraro ha chiesto, senza mezzi termini, multe più salate per tutti i soggetti interessati, richiedendo un intervento tempestivo del Parlamento.

"Non è sufficiente una semplice comunicazione attraverso la fattura. Il consumatore verifica per davvero quanto spende se ha di fronte a sé un parametro temporale consolidato: il mese, non certo le quattro settimane. Gli stipendi e le pensioni vengono pagati ogni mese, non ogni 28 giorni” sono le dichiarazioni del commissario, il quale ha chiesto alla Camera dei Deputati - su cui pende la proposta del deputato PD Alessia Morani avente ad oggetto il ritorno alla tariffazione standard - sanzioni più severe rispetto al milione e 600 mila Euro di multa che rischiano ad oggi gli operatori.

Secondo Posteraro, il Garante non ha alcuna intenzione di entrare nel merito della tariffazione, ma chiede solo che i consumatori “siano informati in modo trasparente”, sebbene “ci sarebbe da chiedersi come mai gli operatori abbiano imboccato la strada indiretta della variazione temporale della fatturazione, che li ha costretti a sostenere costi importanti per l’adeguamento dei sistemi informatici. E’ chiaro che l’obiettivo è aumentare i guadagni attraverso una manovra indiretta, facendo leva sul fatto che gli utenti hanno una scarsa percezione degli effetti concreti. E’ proprio su questo punto che il Garante si vuole battere: evitare che i consumatori procedano al buio, senza la consapevolezza delle variazioni contrattuali”.