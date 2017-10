L'AGCOM lancia l'app per confrontare la velocità delle connessioni in Italia

L’ha rilasciato la versione dell’applicazione “”, disponibile pere desktop, che consente di monitorare lo sviluppo delle reti di accesso ad Internet in Italia.

L’applicazione, scaricabile attraverso questo indirizzo, ed accessibile cliccando qui da computer, utilizza il GPS per tenere gli utenti aggiornati sull’evoluzione dello sviluppo delle reti in Italia. L’App, pensata interattiva, consente all’utente di contribuire al miglioramento del sistema segnalando eventuali errori o imprecisioni che, dopo una verifica da parte di Agcom, saranno corretti e riportati on line.

“La decisione di sviluppare una specifica App è stata presa a seguito del grande apprezzamento riscontrato con il lancio del sistema di mappatura broadband che, in poco più di tre mesi, ha registrato oltre 170mila visualizzazioni delle mappe (140.000 al portale fisso e circa 30.000 a quello mobile)” spiega l’AGCOM in un breve comunicato.

Non è chiaro se in futuro l'applicazione sarà disponibile anche per iOS o meno.