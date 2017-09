L'AGCOM pronta a sanzionare gli operatori telefonici per la fatturazione mensile

L’AGCOM, attraverso un comunicato stampa diffuso poco fa, si è detta pronta a sanzionare gli operatori telefoniciper il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni e dei rinnovi delle offerte di comunicazioni elettroniche.

Il Garante nelle Comunicazioni ha affermato che “al fine di garantire massima trasparenza e confrontabilità dei prezzi vigenti, nonché il controllo dei consumi e della spesa garantendo un’unità standard (mese) del periodo di riferimento delle rate sottostanti a contratti in abbonamento per adesione, con la delibera 121/17/CONS l’Autorità aveva infatti stabilito nel marzo scorso che per la telefonia fissa e per le offerte convergenti l’unità temporale per la cadenza delle fatturazioni e del rinnovo delle offerte dovesse avere come base il mese o suoi multipli”.

Inoltre, l’AGCOM rileva che “al termine delle verifiche effettuate è risultato che gli operatori menzionati non hanno ottemperato alla delibera dell’Autorità. Agcom sta inoltre valutando l’adozione di ulteriori iniziative, anche per evitare che le condotte dei principali operatori di telecomunicazioni possano causare un effetto di “trascinamento” verso altri settori, caratterizzati dalle stesse modalità di fruizione dei servizi”.

Da parte degli operatori, però, almeno al momento non è arrivata alcuna risposta.