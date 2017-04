L'apk di Bixby arriva sugli smartphone Samsung con Android Nougat

Con il lancio dei nuovi Galaxy S8 e S8+, Samsung ha presentato anche il nuovo assistente vocale, estremamente più avanzato di S-Voice e pronto a combattere contro Siri e Google Assistant.

Bixby sarà ovviamente esclusiva dei nuovi top gamma coreani, ma presto potrebbe arrivare come apk anche per gli altri telefoni di casa Samsung. Pian piano infatti stanno arrivando sul web tutte le nuove app viste sugli S8, compresa una versione “primordiale” di Bixby, chiamata Hello Bixby. L’apk, come sempre disponibile su XDA e APKMirror, funziona su tutti i telefoni Samsung con Android Nougat e per ora non è ancora l’assistente vocale completo. Si tratta soltanto delle schede laterali in stile Google Now e non ha ancora nessuna funzione avanzata, in pratica è solo un’aggiunta grafica.

È anche vero che i nuovi Galaxy S8 neppure sono arrivati ufficialmente sul mercato, quindi è francamente presto per vedere qualcosa di funzionante al 100% - vi immaginate Bixby già funzionante sugli attuali Samsung, ancor prima dell’uscita dei nuovi? Questo però non esclude che una versione completa sia in lavorazione e che arrivi nel giro di qualche settimana; ovviamente è obbligatoria l’installazione del nuovo Samsung Launcher, anche questo disponibile via apk. Provate a scaricare subito Hello Bixby a questi indirizzi: XDA, APKMirror.