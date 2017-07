L'app di YouTube per NVIDIA Shield si aggiorna con tante novità

ha annunciato la disponibilità di un corposo aggiornamento per l'appdi: questo update include diverse novità, tra cui, un'interfaccia utente più elegante, video a schermo intero e molto altro.

L'applicazione di YouTube che hai conosciuto su Shield TV sta ricevendo un importante aggiornamento che dovrebbe arrivare molto velocemente sul tuo dispositivo Shield. Il lancio è iniziato oggi e includerà una pletora di cambiamenti.

I Video YouTube 360 arrivano su Shield

Al CES 2017 abbiamo annunciato che il video a 360° sarebbero arrivati sul tuo televisore via Shield con controlli più naturali utilizzando lo stesso controller che è in bundle con la Shield. Ebbene, questo nuovo aggiornamento porta questa caratteristica emozionante sul più veloce media streamer del mondo. Mentre il supporto per i video a 360° è stato storicamente limitato a video già creati e modificati, questo aggiornamento supporta anche i flussi vido a 360° in diretta.

Una UI più elegante

La prima cosa che noterai dopo aver lanciato YouTube su Shield è che il menu di navigazione sul lato sinistro è molto più snello. In poche parole, YouTube ha optato per rimuovere l'intero elenco di sottoscrizioni di canale che semplifica enormemente l'esperienza. Quando si comprime il menu di navigazione viene presentata una colonna di eleganti icone che appaiono in cima ad uno sfondo trasparente. Scorrendo le icone, appaiono delle diapositive, che mostreranno le opzioni che hai selezionato. Un'area con una buona dose di feedback ha reso più facile identificare chi è connesso. Prima dell'aggiornamento, il modo più semplice per trovare queste informazioni è stato attraverso le raccomandazioni. Bisognava fare clic su "Cronologia" solo per pensare, "Di chi sono questi video?"

Bene, con questo aggiornamento, YouTube mostra l'account con cui si è loggati in cima. Legato al tema del miglioramento della "esperienza utente", i proprietari di SHIELD accoglieranno con favore l'interfaccia rinnovata che renderà più chiare le vostre selezioni. Questo nuovo tema aggiornato vanta uno sfondo con sfumature leggermente più scure e utilizza sfondi bianchi per evidenziare gli elementi selezionati. Inoltre, la parte superiore della schermata Home visualizza ora una fila di aree di interesse. Qui troverai i tuoi suggerimenti individuali come la programmazione YouTube Red Original. Seguendo questi ultimi vi saranno suggeriti argomenti più vasti come Gaming, Food e Beauty.

Video a schermo intero

Dal momento che YouTube parla di video, siamo soddisfatti anche degli aggiornamenti del player video e dell’interfaccia utente di ricerca che sono stati sottoposti a miglioramenti. È sparita quella grande barra di controllo rosso che significa che è visibile più del video che stai attualmente guardando. Inoltre, il team di YouTube ha aggiornato la funzionalità di riproduzione automatica, il che significa che il video successivo non viene più avviato automaticamente, ma ora c'è un buffer di cinque secondi che ti dà il tempo di riprodurre un video di vostra scelta o persino di mettere in pausa la riproduzione del video. Puoi anche disattivare completamente l'autoplay.

Nelle versioni precedenti dell'app YouTube su Shield, vi erano pulsanti che consentivano di saltare avanti e indietro in un video. In questo aggiornamento, questi pulsanti sono stati sostituiti con Prossimo e Precedente. Quando si seleziona uno di questi pulsanti, viene presentata un'immagine di anteprima del video che viene mostrato e cosa si può aspettare nella nuova posizione. Questa è una caratteristica comune nelle altre applicazioni video in streaming come Netflix e Hulu. Inoltre, i pulsanti che risiedevano al di sotto della grande barra di controllo rossa che ti consentivano di mettere Mi piace o Non mi piace ad un video sono ora nascosti e vengono rivelati scegliendo il pulsante Altre opzioni.

Infine, la schermata delle impostazioni è stata radicalmente ridisegnata. Il Team di YouTube ha sostituito la griglia di piccole Tile con una fila di Tile di grandi dimensioni che spaziano a destra mentre si scorre sul menu. Così il gioco è fatto. I fan di YouTube daranno senza dubbio il benvenuti a molti dei cambiamenti di esperienza utente che sono presenti in questo aggiornamento.