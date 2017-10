L'applicazione di Uber per iOS può spiare di nascosto gli iPhone

Incredibile rivelazione di ZNET. Apple, infatti, avrebbe concesso in esclusiva all’app di Uber perun privilegio unico, che consente al client di spiare gli schermi degliLa scoperta è stata resa pubblica da uno sviluppatore.

Lo stesso sito riferisce che l’app può leggere il buffer dello schermo in iOS, permettendo quindi di visualizzare e potenzialmente registrare tutto ciò che appare sugli schermi, senza che gli utenti ne siano a conoscenza.

La particolarità è data dal fatto che la compagnia non starebbe facendo il tutto illecitamente, in quanto Apple avrebbe concesso loro il permesso. Secondo i ricercatori, si tratta dell’unica applicazioni di terze parti ad avere questo potere.

Immediata è arrivata la risposta della compagnia a ZDNET. Un portavoce ha affermato che il tutto è stato effettuato per l’applicazione per Apple Watch, che utilizza le mappe presenti sull’iPhone in background, per poi portarle sull’orologio.

Nelle future versioni, però, Uber provvederà a rimuovere la parte di codice interessata.