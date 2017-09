L'asteroide Florence ripreso nel suo passaggio vicino alla terra

L'asteroide Florence ha raggiunto la sua minima distanza con la terra tra la notte del 31 agosto e del 1 settembre. Con la sua larghezza di più diil suo passaggio vicino al nostro pianeta ha reso l'evento una rarità che non accadeva dale che valeva la pena di essere osservata.

Purtroppo o per la mancanza di strumentazione o per il tempo non favorevole non tutti sono riusciti ad ammirare quel puntino luminoso mentre si muoveva lentamente sulla sua orbita, ma già sono state pubblicate foto e animazioni che ritraggono lo spostamento di Florence.

Quella che trovate a questo link è una GIF creata dall'ASI (agenzia spaziale italiana) tramite diversi scatti dell'asteroide a distanza di diverse decine di minuti l'uno dall'altro (tra le 22:01 e le 22:37).

Florence è il quarto più grande di questa asteroide con orbita vicino alla terra, dopo 53319 1999 JM8 (diametro di circa 7 chilometri), 4183 Cuno (5,6 chilometri) e 3200 Phaethon (5,1 chilometri). Il suo nome lo deve a Florence Nightingale, la fondatrice dell'infermieristica moderna.