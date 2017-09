L'astronauta italiano Paolo Nespoli ci regala un filmato mozzafiato dell'aurora

L’astronauta italiano, direttamente dalla, ci regala delle immagini mozzafiato dell’aurora, una brillante luce verde in movimento sul nostro pianeta. Il filmato, di trenta secondi, è visualizzabile come sempre in apertura.

Si tratta di un filmato che toglie letteralmente il fiato, e che dà a tutti la possibilità di assistere ad uno spettacolo definito dallo stesso Nespoli sul proprio account Twitter “fuori dal mondo”, che è stato registrato lo scorso 15 Settembre sopra il Canada.

L’aurore boreale, o semplicemente aurora, è una luce naturale generata dal cielo, che può essere vista dall’Artico ed Antartico.

Dopo la pubblicazione del filmato sono in molti gli utenti che hanno risposto al nostro connazionale, pubblicando delle fotografie dell’aurora dalla Terra: in particolare da Yellowknife e Lacombe Alberta, in Canada. Anche in questo caso, gli scatti sono letteralmente da togliere il fiato. Uno spettacolo letteralmente mozzafiato, regalatoci dal nostro pianeta.