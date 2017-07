L'esplosione titanica di una stella rilascia lampi gamma in tutto lo spazio

31 astronomi dell'università del Maryland e dell'Arizona il 25 giugno sono riusciti a catturare il momento dell'nello spazio profondo. In 40 secondi questa stella ha rilasciato un quantitativo enorme di energia pari a quella che il Sole emette in tutta la sua vita.

L'energia emessa tramite raggi gamma (onde elettromagnetiche ad una frequenza ancora più alta dei raggi-X) ha investito la terra, permettendo agli scienziati di avanzare due ipotesi su come viene prodotta l'energia per questa emissione.

Anche la NASA è riuscita a catturare l'esplosione (attesa) tramite i satelliti Fermi Gamma-ray Space Telescope e Swift Gamma-Ray Burst Mission, che hanno inviato la posizione dell'esplosione sulla terra non appena è stata captata.

Gli inglesi chiamano l'emissione di questi raggi gamma GRB (Gamma Ray Burst), in italiano Lampi Gamma, e nonostante siano conosciuti da circa 50 anni ancora non si capisce il loro meccanismo di emissione. Se ne rileva anche uno al giorno per qualche millisecondo, ma ci sono casi più eclatanti della durata di diversi minuti.

Quello che si crede ad oggi è che una supernova rilascia lo strato di materia esterno mentre il suo nucleo collassa in una stella di neutroni. Se invece la stella che esplode è molto più massiva allora si genera un buco nero.

I ricercatori delle università del Maryland e dell'Arizona credono che l'emissione dei lampi gamma avvenga con la spinta di elettroni ad alta energia verso l'esterno della stella, come una palla di fuoco (nell'immagine in fondo alla news ne potete osservare una raffigurazione). In questo processo di accelerazione degli elettroni il campo magnetico gioca un ruolo fondamentale e gli studi si stanno concentrando proprio su questo fenomeno al fine di spiegare i lampi gamma.

Il rilevamento del 25 giugno è importante proprio perché è stata trovata la prima prova evidente che l'emissione è guidata dal campo magnetico.