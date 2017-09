L'Honor 8 Pro e Honor 6X riceveranno Android Oreo entro fine anno

L’è uno dei dispositivi di fascia alta più popolari del marchio cinese, oltre che più recente, ma non rappresenta certo una sorpresa il fatto che verrà giornata alla nuova versione di

Tuttavia, è anche doveroso sottolineare che il produttore di smartphone ha intenzione di aggiornare anche i dispositivi di fascia media, che sono stati lanciati con Android 6.0 Marshmallow ed evidentemente riceveranno anche Oreo.

L’Honor 8 Pro ed Honor 6X, infatti, riceveranno la tanto attesa ottava versione del sistema operativo mobile di Google entro la fine dell’anno.

L’annuncio sarebbe arrivato nel corso di un meeting tenuto a New Delhi, in India, nel corso del quale i fan del marchio Honor hanno avuto modo di incontrare i funzionari della società per porre loro domande su vecchi e nuovi dispositivi. Durante l’incontro, Honor ha confermato che i due smartphone saranno sicuramente aggiornati ad Android 8 Oreo nel corso dei prossimi mesi.