L'HTC U con Snapdragon 835 fa capolino su AnTuTu

Dopo i rumor della giornata di ieri, riguardanti l’, ovvero il prossimo smartphone top di gamma 2017 che a quanto pare potrebbe includere dei sensori personalizzabili. Lo stesso dispositivo ha fatto capolino sui benchmark di AnTuTu con il nome in codice HTC CBP, sebbene il nome pubblico potrebbe essere

Come si può vedere dalla scheda tecnica presente in calce, il dispositivo potrebbe sfoggiare lo Snapdragon 835 di Qualcomm, il processore che abbiamo già visto all’opera nel Galaxy S8 e che, alla luce degli accordi stretti con Samsung, non sarà a disposizione di altri OEM prima di Maggio, segno che lo stesso dispositivo della compagnia taiwanese non dovrebbe arrivare nei negozi prima di tale data.

Lo Snapdragon 835 a quanto pare sarà accompagnato dalla GPU Adreno 540 e 4 gigabyte di RAM, mentre la memoria a disposizione degli utenti sarà di 64 gigabyte, probabilmente espandibile attraverso microSD.

Lo schermo, probabilmente da 5,5 pollici, avrà una risoluzione di 2560x1440 pixel, mentre il comparto fotografico sarà composto da una lente posteriore da 16 megapixel e frontale da 12 megapixel.