L'Huawei Mate 10 sarà annunciato il 16 ottobre a Monaco

Il prossimo phablet di, il Mate 10, sarà presentato il 16 ottobre a Monaco di Baviera. Rumor indicano che sarà annunciata anche una versione più piccola del flagship phone, l'

Il device, stando alle precedenti indiscrezioni, dovrebbe avere uno schermo di sei pollici, con diagonale a 18:9 e risoluzione di 2160x1080. A dare forza all'Huawei Mate 10 ci penserà il Kirin 970, il primo processore a 10nm prodotto da HiSilicon.

I rumor indicano che il prezzo sarà davvero imponente, ben 4,000PNL (Zloty polacchi) equivalenti a 1100$. Il modello Lite dovrebbe, invece, costare circa la metà.

Si tratta di prezzi che non possono che sorprendere, per quanto non sia certo la prima volta che la casa produttrice punta alla fascia premium. Tutti i dettagli trapelati al momento, finché non si avrà una conferma il 16 ottobre, devono comunque essere considerati delle semplici speculazioni. Non sono in pochi a pensare che, alla fine, Huawei sceglierà una soluzione più ragionevole.