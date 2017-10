L'Humble Book Bundle di questa settimana è dedicato ai Bitcoin

Volete saperne di più sui? Avete due alternative: la prima è quella di leggervi le guide curate da Everyeye.it sull'argomento, la seconda è quella di approfittare dell'dedicato ai Bitcoin (e alle criptovalute in generale) di questa settimana. Scegliete voi quanto pagare per portarvi a casa un bottino di tutto rispetto.

Con una donazione minima di 1$ (0,85€) avrete diritto a:

Bitcoin for the Befuddled

Learning Bitcoin

Bitcoin Essentials

uno sconto sulla prenotazione di due corsi online

un abbonamento ad alcuni magazine di Ziniio

Con una donazione di almeno 8$ (6,77€) ai perk precedenti andate ad aggiungerne altri ancora:

Understanding Bitcoin

Mastering Blockchain

Blockchain Basics

The Blockchain Alternative



E, quindi, pagando 15$ (12,70€) vi portate a casa altri 4 ebook:

Introducing Ethereum and Solidity

Bitcoin for Dummies

The Bitcoin Bing Bang

Building Blockchain Project

Il valore complessivo del bundle è di 365$, i libri sono disponibili in formato ePUB e PDF. L'Humble Book Bundle a tema Bitcoin andrà avanti ancora per 9 giorni, c'è quindi tempo fino al 23 Ottobre per approfittarne. I proventi saranno distribuiti tra ONG a scelta dell'acquirente, editori e Humble Bundle. Le proporzioni di riparto sono a scelta degli acquirenti che potranno esprimere la loro preferenza al momento dell'acquisto.