L'idea di Amazon: usare i droni per ricaricare i veicoli elettrici

ha registrato un brevetto che potrebbe fare seriamente la differenza nel settore delle: un sistema per ricaricare i veicoli tramite, in questo modo si ridurrebbe la dipendenza dalle power station e, in parte, si sconfiggerebbe il problema della limitata autonomia delle EV.

Ad ogni modo la soluzione, come è facilmente intuibile, non andrebbe a sostituire integralmente il ruolo delle collonine di ricarica: i droni sarebbero in grado di trasportare una quantità di energia elettrica ridotta, la soluzione servirebbe per tutte le situazioni di emergenza che –soprattutto oggi che le stazioni di servizio che supportano le EV sono scarsamente diffuse– inevitabilmente si vanno a creare in caso la batteria si scarichi in zone poco trafficate.

Stando a Futurism.com si tratterebbe di una soluzione sicuramente pionieristica, ma anche estremamente difficile con lo standard tecnologico attuale. Se l'obiettivo sarà veramente quello di rimuovere le macchine a benzina e diesel dalle strade, è chiaro che risolvere i problemi di autonomia delle EV diventa prioritario. Non stupisce, quindi, che colossi come Amazon cerchino di dire la propria nella definizione dei nuovi trend di questo settore relativamente ancora giovane.