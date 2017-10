L'intelligenza artificiale ci permetterà di scoprire chi tradì Anna Frank?

Il Diario diè diventato un caposaldo per ogni lettore appassionato. Come noto, nell’Agosto del 1944, la giovane ragazza e la sua famiglia sono stati catturati dalla Gestapo dopo essersi nascosti per due anni nel proprio appartamento.

Tuttavia, nonostante i numerosi studi ed edizioni del libro, ad oggi non si è ancora riuscito ad identificare chi ha tradito la famiglia, portando alla morte di tutti i componenti all’interno di un campo di concentramento.

A distanza di 73 anni dall’accaduto, un ex agente dell’FBI potrebbe finalmente fare chiarezza sulla questione, il tutto grazie all’intelligenza artificiale, che avrà il non facile compito di decifrare questo vero e proprio mistero della seconda guerra mondiale.

L’ex agente dell’agenzia federale americana, attualmente in pensione, ha messo su una squadra di investigatori (composta da medici legali e membri delle forze dell’ordine olandesi), che collaborerà con alcune società specializzate in raccolta dati con sede ad Amsterdam.

Questi creeranno un algoritmo ad-hoc per setacciare tutti i documenti dell’epoca. Il database includerà elenchi di collaboratori dei nazisti, informatori, documenti storici, dati della polizia ed altro. “Questo software permetterà alla squadra di consultare i dati ed interpretarla in modi nuovi” ha dichiarato Marius Helf, chief scientist di Xomnia, il quale ha specificato che “in futuro renderemo i sistemi ancora più intelligenti, per associarli automaticamente a persone, eventi e luoghi”.

Pankoke, parlando con Reuters, ha affermato che il software sarà in grado di fornire nuovi contatti e connessioni sulla base dei dati esistenti.

Negli ultimi anni sono state molte le teorie pubblicate sul caso di Anna Frank, ed a riguardo sono stati scritti molti testi e teorie, ma ancora non è stata fatta chiarezza assoluta sulla questione. Proprio lo scorso anno alcuni hanno addirittura affermato che il raid sulla casa di Anna Frank ad Amsterdam sarebbe potuto essere frutto di una semplice coincidenza.

Il progetto in questione è costato 5 milioni di Dollari, e dovrà essere completato entro il 4 Agosto 2019, a 75 anni dalla cattura.