L'iPad Mini sarebbe ormai vicino al pensionamento, Apple potrebbe cancellarlo

L’potrebbe non vedere mai la luce. BGR, citando una fonte vicina ad, sostiene che il tablet da 7,9 pollici sarebbe ormai prossimo al pensionamento, in quanto la compagnia di Cupertino avrebbe deciso di eliminare completamente la linea.

Inoltre, l’iPad Mini 4 sarà in vendita ancora per poco, prima di fare spazio ad altro. Il tempismo del rapporto non è casuale, dal momento che proprio negli ultimi giorni si sta parlando della possibile introduzione, da parte di Apple, del nuovo iPad Pro da 10,5 pollici alla WWDC di San Francisco del prossimo mese, che andrà a concludere il rinnovamento della gamma cominciato lo scorso anno.

Apple ha lanciato il primo iPad Mini nel 2012, ma le prime avvisaglie della sua cancellazione si erano già avute nel 2014, quando la compagnia americana lanciò l’iPhone 6 Plus che, giocoforza anche a causa delle dimensioni dello schermo, è andato ad occupare la stessa fascia di mercato. Due mesi fa, inoltre, la Mela cancellò l’iPad Mini 2 ed interruppe la vendita dell’iPad Mini 4 da 32 gigabyte.