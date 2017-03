L'iPhone 8 non avrà lo schermo curvo

Dell’chelancerà nel corso dell’anno in corso abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Il dispositivo, infatti, dovrebbe includere un display OLED edge-to-edge da 5,8 pollici, che non inciderà però in alcun modo sulle dimensioni del device, dal momento che verrà eliminato il pulsante Home.

Alcuni rapporti emersi sul web sostenevano che lo schermo sarà curvo, ma oggi un nuovo rumor pubblicato su internet riferisce che il display sarà piatto.

L’analista di IHS Markit, Wayne Lam, parlando con MacRumors, ha affermato che “Apple adotterà uno schermo OLED piatto sul nuovo iPhone. Si tratterà di un touchscreen simile a quello dell’LG G6 annunciato da poco, con un design che è destinato a diventare uno standard nel 2017”.

Lam riferisce che si tratterà un display con un rapporto di 2:1, ovvero con la lunghezza dello schermo che sarà il doppio rispetto alla larghezza. Chiaramente però almeno al momento si trattano di semplici indiscrezioni, che dovrebbero trovare conferma solo in autunno.