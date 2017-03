L'iPhone 8 potrebbe avere un design estremamente simile al primo modello

A quanto pare il nuovochedovrebbe lanciare alla fine dell’anno sarà caratterizzato da un design molto simile al primo modello, proprio per celebrarne il decennale dal lancio. Lo riferiscono alcuni analisti di ETNews, secondo cui la Mela utilizzerà lo stesso design con scocca posteriore curva e bordi molto morbidi.

Apple starebbe utilizzando un nuovo tipo di vetro per il retro di iPhone 8, al fine di renderlo quanto più possibile uguale allo smartphone lanciato nel 2007 da Steve Jobs, ma lo schermo ovviamente sarà da 5,8 pollici.

Riguardo il nuovo “vetro posteriore tridimensionale”, questo dovrebbe servire proprio per curvare la scocca, e si tratterebbe di una novità di rilievo rispetto agli ultimi modelli. Apple ha utilizzato l’alluminio negli ultimi modelli, mentre l’iPhone originale era in plastica.

ETNews inoltre riferisce che lo schermo OLED dell’iPhone 8 sarà piatto, ma non sarà curvo come quelli presenti nella linea Galaxy di Samsung. Il display comunque dovrebbe essere edge-to-edge e con le cornici laterali estremamente sottili.