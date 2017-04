L'iPhone 8 potrebbe essere più costoso del Galaxy S8 Plus

Il nuovosarà estremamente costoso. Sono queste le uniche indicazioni certe che al momento sono emerse sul web e che non hanno certo fatto felici i numerosi fan dei prodotti. Un nuovo rapporto pubblicato oggi dall’analista, non fa altro che gettare benzina sul fuoco.

Secondo Mulinovich, infatti, l’iPhone 8 molto probabilmente sarà più costoso del Galaxy S8 Plus, ed il modello base, da 64 gigabyte, potrebbe costare tra gli 850 ed i 900 Dollari. Apple supererà i 1000 Dollari per il modello da 256 gigabyte, mentre gli iPhone 7s ed iPhone 7s Plus costeranno rispettivamente (ovviamente il modello base) 650 e 750 Dollari.

Le previsioni di Mulinovich si basano su alcune informazioni hardware in possesso degli analisti, secondo cui il solo display OLED prodotto da Samsung costerà tra i 70 ed i 90 Dollari. Stime che sembrano essere quanto mai realistiche, ed in linea con alcuni rumor che erano già stati pubblicati tempo fa sul web.