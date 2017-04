L'iPhone 8 potrebbe vedere la luce ad Ottobre o Novembre

potrebbe rinviare il lancio dello smartphone di fascia alta del 2017, l’, a fine Ottobre o addirittura Novembre. Lo riferisce un nuovo rapporto pubblicato oggi, secondo cui i fornitori starebbero riscontrando dei problemi tecnici con la produzione del dispositivi.

Problemi tecnici dettati da alcune differenze nella laminazione del display e nell’integrazione del sensore 3D nella fotocamera frontale.

Questo rapporto coincide perfettamente con una voce emersa lo scorso mese, la quale suggeriva che l’iPhone 8 sarebbe andato in vendita più tardi del solito a causa del display OLED. In questo modo, quindi, appare quanto mai chiaro che l’iPhone 7s ed iPhone 7s Plus sarà disponibile come sempre a Settembre, mentre gli altri modelli arriveranno il mese successivo.

Nel frattempo, però, la compagnia americana avrebbe già piazzato gli ordini per gli OLED: si parla di 70 milioni di display, che saranno prodotti ovviamente da Samsung.