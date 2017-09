L'iPhone 8 umilia il Samsung Galaxy S8 nei primi test

A quanto pare l'ha davvero una marcia in più. Lo dimostrano idi 9toMac5 che hanno evidenziato una potenza paragonabile a quella di uncon processore Core i5 di settima generazione e performance che, semplicemente, lasciano ila mangiare la polvere, di fatto, umiliandolo.

I test di Tom's Guide USA ha mostrato come un confronto tra l'iPhone 8 e un MacBook Pro con processore Intel di settima generazione non sia per niente inopportuno ma, anzi, il livello delle prestazioni sono assolutamente in linea. Nei benchmark score generali l'iPhone 8 ha registrato un punteggio di 10.170, mentre il sopramenzionato laptop ha ottenuto 9.213 punt.

Nei test specifici, tuttavia, il nuovo smartphone di Apple si è dimostrato ancora più performante rispetto alla concorrenza. Ai device, a cui si aggiungono un Samsung S8+ –diretto concorrente del melafonino di ultima generazione– e un Galaxy Note 8 è stato richiesto di editare un filmato di 2 minuti in 4K registrato da un drone. Inserendo gli stessi effetti e le stesse transizioni, i tempi necessari per esportare e salvare il video hanno mostrato delle distanze abissali tra l'iPhone 8 e gli altri due device.

L'iPhone ha terminato il suo lavoro in appena 42 secondi, il Note 8 ha impiegato 3 minuti, mentre il Galaxy S8+ addirittura 4.

Come scrive anche 9to5Mac, nella vita di tutti i giorni forse non si noterà la differenza trai device. Il tempo per aprire un'app alla fine rimane quello. Ma in compiti più complessi la cosa si fa già più diversa.