L'iPhone continua a restare lo smartphone più popolare del mondo

Secondo gli ultimi dati diffusi da Strategy Analytics, l’sarebbe ancora lo smartphone più popolare al mondo, e nel corso dell’ultimo trimestre ha mantenuto un margine significativo rispetto alla concorrenza.

Gli iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, ovviamente, sono risultati essere i due modelli più popolari, con 21,5 e 17,4 milioni di unità vendute. Al terzo posto invece si è piazzato l’OPPO R9, che è rimasto comunque distanziato dagli ultimi due top di gamma della società di Cupertino, con soli 8,9 milioni di unità vendute.

Quarto e quinto posto per i Samsung Galaxy J3 e J5, che hanno venduto rispettivamente 6,1 e 5 milioni di unità a livello mondiale.

E’ interessante notare che l’iPhone continua a restare lo smartphone più popolare al mondo nonostante le vendite in calo: Apple, infatti, ha annunciato di aver venduto 50,8 milioni di iPhone nel corso dell’ultimo trimestre, in attesa del modello top di gamma del 2017, che come vi abbiamo ormai raccontato a più riprese celebrerà il decimo anniversario dal primo iPhone.