L'iPhone SE abbraccia iPhone X: in rete lo spettacolare concept

Avete mai immaginato uncon uno schermo e specifiche pari a quelle del nuovo iPhone X ? In rete sono spuntate alcune spettacolari fotografie che ritraggono proprio uno spettacolare concept, realizzato da curved.de, che immagina con alcuni rendering un iPhone da 4 pollici con schermo OLED con display edge-to-edge.

Il tutto mantenendo il design dell’iPhone SE, che poi è praticamente uguale a quello dell’iPhone 5. Le uniche differenze sono negli angoli, più arrotondati, e lo schermo che domina la scocca anteriore, con tanto di lunetta per il Face ID e la totale assenza di pulsanti come quello Home per il riconoscimento delle impronte digitali.

Il risultato può essere visto come sempre attraverso le immagini presenti in calce, e lascia davvero sbalorditi. Chissà che Apple non prenda in esame questi render per rendere il progetto realtà. Siamo sicuri che troverebbe i pareri positivi di molti utenti. Ovviamente a pazzo che mantenga i prezzi in linea con iPhone SE.