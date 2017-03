L'iPhone è stato lo smartphone più popolare del 2016

Secondo una ricerca di mercato condotta da IHS Markit, l’sarebbe stato lo smartphone più popolare al mondo nel corso dello scorso anno, in termini di spedizioni in tutti i mercati.

Nella fattispecie, l’iPhone 6s sarebbe lo smartphone più commercializzato al mondo, seguito dall’iPhone 7, iPhone 7 Plus ed iPhone 6s Plus. La ricerca di mercato è stata effettuata monitorando le spedizioni di oltre 350 modelli di smartphone.

Il Galaxy S7 Edge di Samsung si è piazzato al quinto posto, seguito dal low-cost Galaxy J3 ed altri smartphone della compagnia coreana, tra cui il Galaxy S7. Spicca ovviamente l’assenza del Galaxy Note 7, il cui lancio è stato rinviato lo scorso anno per i motivi ben noto.

Il vantaggio di Apple è davvero importante, come dimostrato dal grafico che trovate in calce, ma le prime avvisaglie erano già state rilevate al momento dell’annuncio dei dati di vendita di Apple.

Nel grafico l’iPhone 6s Plus è riportato erroneamente due volte, ma IHS Markit ha già annunciato di essere al lavoro su una correzione.

L’iPhone 6s Plus comunque dovrebbe aver toccato quota 60 milioni di spedizioni, mentre il Galaxy S7 ed altri smartphone si sarebbero fermati a 25 milioni.