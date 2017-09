L'iPhone di Trump non ha nemmeno Safari, ma solo Twitter

Su queste pagine abbiamo a lungo parlato delle abitudini del presidente, che inizialmente utilizzava il suo vecchio smartphoneper ricevere anche email e chiamate classificate, il che aveva scatenato le preoccupazioni da parte delle agenzie di governative.

Un gruppo di senatori è stato costretto a scrivere una lettera al segretario della Difesa americano, sostenendo che il vecchio smartphone Android di Trump sarebbe potuto diventare una seria minaccia per la sicurezza nazionale.

Attualmente, Trump possiede un iPhone, ma con funzionalità piuttosto limitate, come tutti i telefoni presidenziali. Ciò nonostante, una delle applicazioni più utilizzate ed espressamente richieste dallo stesso Trump è Twitter, di cui proprio non riesce a fare a meno.

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’iPhone di Donald Trump non avrebbe nemmeno Safari su di esso, ma ha una sola applicazione, appunto Twitter.

Il personale della Casa Bianca, per evitare scivoloni clamorosi, sta cercando di tenerlo occupato con incontro ed un’agenda estremamente pesante, per evitare di permettergli di guardare notizie e la TV via cavo, che spesso hanno causato le ire del numero uno della Casa Bianca.