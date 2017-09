L'iPhone X? Costa meno di una tazza di caffè al giorno!

In molti, probabilmente, avevano in programma l’acquisto dell’ iPhone X , ma si sono trovati spiazzati quando Apple ha annunciato i prezzi del dispositivo. Tuttavia, dagli Stati Uniti, grazie al Business Insider, arriva un interessante articolo che mette in relazione il prezzo dicon quello di un caffè, ovviamente su base quotidiana.

Ad esempio, un cappuccino da Starbucks costa 3 Dollari, che sembra una cifra esigua se si confronta con i 699 Dollari di iPhone 8 o i 999 Dollari di iPhone X, ovviamente negli Stati Uniti, ma su base annua ha ben altro impatto sull'economia delle persone. Ovviamente il costo degli iPhone è da intendersi salvo riparazioni o imprevisti che, però, non possono essere calcolati.

Lo studio del Business Insider rivela che il proprietario medio di uno smartphone lo cambia ogni 22,7 mesi, pari a 690 giorni.

Ciò porta il costo quotidiano di un iPhone 8 leggermente più in alto di 1 Dollaro, ed anche se si utilizza il programma di Apple che consente di avere in tasca sempre l’ultimo modello, il costo giornaliero è di pochi centesimi in più.

“Considerando che l’utente medio tocca il proprio smartphone 2.617 volte al giorno, il valore del dispositivo supera sicuramente quello di una tazza di caffè” si legge nel curioso articolo.

Altri servizi utilizzati ogni giorno dagli utenti, come l’abbonamento in palestra o i servizi di streaming, costano meno di un Dollaro al giorno, basti pensare che Netflix Premum ha un prezzo di 0,79 centesimi al giorno e l’abbonamento in palestra 72 centesimi di Dollari.

Il risultato di questo studio? Un iPhone X, negli Stati Uniti, costa 1,57 Dollari al giorno, di meno di un cappuccino di Starbucks, e soli 47 centesimi i più di un iPhone 8 da 64 gigabyte.