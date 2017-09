L'iPhone X? Praticamente introvabile fino al 2018 secondo alcuni analisti

Brutte notizie per coloro che hanno intenzione di acquistare il nuovodi. Secondo quanto affermato dall’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, lo smartphone risulterà praticamente introvabile fino al 2018.

Il motivo è da ricercare, come ampiamente preventivato da molti, nel fatto che le unità a disposizione saranno poche a causa della scarsa disponibilità di pannelli OLED, il che si traduce in un tempi di attesa più lunghi e spedizioni rinviate, addirittura, anche al prossimo anno.

“Crediamo che il design full-screen e caratteristiche come il riconoscimento facciale guideranno la domanda” ha affermato Kuo, il quale nel rapporto spiega che “a causa di vincoli di fornitura”, Apple non riuscirà a soddisfare la domanda fino al 2018. Kuo sostiene che Apple spedirà circa 40 milioni di iPhone X prima della fine dell’anno fiscale, per poi toccare addirittura quota 90 milioni nel 2018.

La nota spiega anche che la scelta di Apple di dividere il lancio di iPhone X da iPhone 8 non è casuale. In questo modo, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe impedito la cannibalizzazione delle vendite di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus.

Mettetevi l’anima in pace quindi, almeno nella prima parte l’iPhone X potrebbe essere praticamente introvabile, almeno fin quando la catena di montaggio non riuscirà ad aumentare la produzione.