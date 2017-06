L'obiettivo di Apple: l'iPhone dovrà gestire tutta la storia medica

Secondo quanto riportato da CNBC,avrebbe lavorato per molto tempo su un progetto segretissimo che ha lo scopo di rendere la storia medica degli utenti più facilmente accessibile.

L’autorevole giornale sostiene che il gigante della Silicon Valley vorrebbe trasformare gli iPhone in una sorta di repository in grado di memorizzare diagnosi, prescrizioni, informazioni sulla salute, risultati dei test e commenti dei medici.

Il tutto perchè in questo, secondo gli ingegneri Apple, la ricerca delle informazioni mediche diventerebbe più immediata ed i pazienti dal loro canto non dovranno più passare attraverso la posta elettronica per trovare, ad esempio il risultato di un test.

CNBC riferisce che il colosso di Cupertino vorrebbe ripetere quanto fatto con la musica, andando a creare una sorta di iTunes per la salute che farà da sistema di gestione unico centralizzato per tutte le informazioni mediche. Apple starebbe già in contatto con alcuni ospedali e gruppi industriali per migliorare questo sistemi, ma è chiaro che si tratta di un progetto a lungo termine che potrebbe vedere la luce solo successivamente e non nell’immediato.