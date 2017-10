L'osservazione di un sistema quantistico può invertire il verso della corrente

Un gruppo di ricercatori al lavoro sui sistemi quantistici ha scoperto la possibilità didi corrente nell'osservarlo, ovvero effettuando una misura in una parte specifica del dispositivo. Gli studiosi si aspettavano cambiamenti della corrente con la misura, ma non credevano fosse possibile invertire la sua direzione.

Che una misura influenzi un sistema quantistico è un principio basilare del mondo degli atomi. Nella vita quotidiana non possiamo certo alterare un oggetto guardandolo, ma a livello atomico le cose cambiano: guardare significa recepire nel nostro occhio determinati fotoni provenienti dall'ambiente circostante. In modo analogo per effettuare una misura a livello quantistico si inviano dei fotoni verso un certo sistema (atomi) e così facendo lo si altera, perché l'oggetto che deve compiere la misura ha un'influenza notevole su quella scala.

I ricercatori sapevano bene che la misura nel loro sistema quantistico avrebbe sicuramente influenzato il moto delle correnti in quanto avrebbe agito come un ostacolo, ma non si aspettavano certo di vedere il verso delle correnti e dello scorrimento di energia cambiare completamente verso: chiaramente il dispositivo è stato costruito per far scorrere le correnti in un certo verso e quando hanno misurato e realizzato che era l'opposto di quello predetto, hanno subito pensato ad un errore.

In realtà la misura era esatta e sono riusciti a capire che misurando il sistema in un certo modo erano in grado di alterare la direzione dello scorrimento energetico. Questa scoperta potrebbe essere d'aiuto nel design di sistemi quantistici di trasporto, anche se non è possibile controllare il meccanismo a piacimento.